Le parole di Davide Nicola, tecnico del Torino, nella conferenza di vigilia di Bologna-Torino, in programma mercoledì alle 20:45

Dopo la vittoria casalinga contro la Roma, il Torino di Nicola è atteso dalla trasferta contro il Bologna per cercare il 4° risultato utile consecutivo e la terza vittoria di fila dopo quella contro l’Udinese e, appunto, contro i giallorossi. E in conferenza stampa Nicola presenta così la sfida contro i rossoblù: “Siamo consapevoli che il Bologna ha piacere di gioco ed è una squadra qualitativa, che sta bene. Ma anche noi arriviamo da prestazione importante che ci ha dato consapevolezza. Dobbiamo mantenere alta la concentrazione e lavoriamo sui micro-miglioramenti. Il mio primo obiettivo al Toro? Coinvolgere tutto l’ambiente, chi lavora dentro e i tifosi. Percepiamo ottimismo e fiducia perché è arrivato attraverso un percorso e ora dobbiamo portarlo a termine“.

Nicola: “Dobbiamo pensare alla meta”

Sulla formazione: “Non facciamo distinzioni tra chi gioca e chi subentra, in una fortezza sono importanti tutti i mattoni. E noi ragioniamo così: ci sono 24 elementi, si fa fatica a suonare con un solo strumento ma tutti devono fare la loro parte. Ci sono titolari e chi può fare la differenza, ma non conta se dall’inizio o a gara in corso. Cosa ci manca? Ogni tanto un po’ di equilibrio, ci stiamo lavorando. Ma l’entusiasmo ti fa andare oltre ogni difficoltà, la qualità più importante è la costanza“.

E ancora: “Noi pensiamo a cosa dobbiamo fare. Dobbiamo solo pensare alla meta e al percorso che stiamo facendo: vogliamo raggiungere l’obiettivo, tutto il resto è poco importante. Se credi in una cosa, non ti fai deviare o preoccupare da altro“.

Il tecnico granata: “Chi gioca è perchè è bravo e funzionale”

Poi su Zaza e i singoli: “Chi gioca, gioca perché è bravo ed è funzionale, oltre allo stato di forma e al numero di partite. Zaza può giocare così come altri. Belotti? Ha capacità di trasmettere ciò che fa con passione ed entusiasmo. Ha dimostrato che può essere bomber e finalizzatore, ma è al settimo assist e sta completando un percorso di maturazione. Può ancora migliorare portandosi altre caratteristiche“. Infine, su Mandragora: “E’ giovane ma con esperienza e personalità, questo ambiente ne esalti le caratteristiche. Tutti abbiamo margini di miglioramento: badare al miglioramento individuale e collettivo è il vero scopo per esprimere il gioco di squadra”