Bologna-Torino, i convocati: Mihajlovic ne chiama 25 - Toro.it

I convocati di Longo e di Mihajlovic per Bologna-Torino, gara valida per l’ultima giornata del campionato di Serie A: calcio d’inizio alle 20.45

Ultima partita della lunghissima stagione 2019-2020. Al Dall’Ara si chiuderà il campionato del Torino: un campionato prima stoppato, poi riaperto dopo il lockdown. Longo non avrà a disposizione il lungodegente Baselli e nemmeno Singo e De Silvestri, rinunciando ancora una volta a Millico per motivi disciplinari. Ecco a seguire i convocati per Bologna-Torino.

Bologna-Torino, i convocati di Mihajlovic

Portieri: Da Costa, Sarr, Skorupski.

Difensori: Bonini (6), Corbo, Danilo, Denswil, Mbaye.

Centrocampisti: Baldursson (34), Dominguez, Medel, Poli, Ruffo Luci (70), Schouten, Soriano, Svanberg.

Attaccanti: Barrow, Juwara (26), Orsolini, Palacio, Sansone, Santander, Skov Olsen, Cangiano

Sasa Lukic (R) of Torino FC is challenged by Riccardo Orsolini of Bologna FC during the Serie A football match between Torino FC and Bologna FC

Bologna-Torino, i convocati di Longo

In attesa di comunicazione