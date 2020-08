Probabile formazione Torino / Tocca a Rosati in porta, dubbio Belotti per Longo - Toro.it

Longo schiererà in porta Rosati nell’ultima di campionato al Dall’Ara: dubbio Belotti in attacco, possibilità per Adopo a gara in corso

Turnover sì, ma non troppo, però anche col Bologna, ultima sfida del campionato 2019/2020 del Toro, Longo darà una chance a chi ne ha avute poche (o nessuna) in questa stagione. In porta si cambierà ancora: se contro la Roma aveva giocato Ujkani, contro i felsinei si vedrà Rosati. In difesa non sarà a disposizione lo squalificato Lyanco mentre tornerà Izzo, che ha smaltito l’infortunio che gli aveva impedito di esserci contro la Roma. Potrebbe esserci lui titolare dal 1′ nel terzetto con Nkoulou e Bremer.

Torino, Lukic e Rincon titolari a centrocampo

In mezzo al campo altra squalifica, quella di Meitè. Dal 1′ si vedrà Rincon – che dalla squalifica invece rientra – con Lukic, mentre sulle fasce a differenza della partita contro la Roma sarà Aina a partire dal primo minuto, con Ansaldi dalla parte opposta. L’infortunio di Singo impedirà al classe 2000 di prendere parte alla sfida del Dall’Ara. Ci sarà spazio a gara in corso per Adopo: per lui una manciata di minuti con la Roma. Possibile che contro la squadra di Mihajlovic il tempo a lui concesso sia maggiore.

Davanti, rientrato tra i convocati Edera, l’unica novità rispetto a mercoledì potrebbe essere la presenza da titolare di Belotti. Si tratta del dubbio che Longo scioglierà solo a poche ore dalla partita. Se dovesse giocare il Gallo con lui ci saranno Verdi e Zaza, mentre senza il capitano potrebbe di nuovo esserci spazio per Berenguer come contro la Roma.

La probabile formazione del Torino

Ecco la probabile formazione di Longo per la sfida al Bologna di Mihajlovic:

Probabile formazione Torino (3-4-1-2): Rosati; Izzo, Nkoulou, Bremer; Aina, Lukic, Rincon, Ansaldi; Verdi; Zaza, Belotti. A disp. Sirigu, Ujkani, Enrici, Djidji, Celesia, Greco, Adopo, Onisa, Edera, Berenguer. All. Longo.

Squalificati: Lyanco, Meitè

Indisponibili: Baselli, Singo, De Silvestri