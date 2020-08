La probabile formazione del Bologna: Palacio punta centrale ma occhi a Barrow - Toro.it

La probabile formazione del Bologna / Mihajlovic punta sul 4-2-3-1 con l’ex granata Soriano in posizione di trequartista centrale

Sei gol segnati più due assist che hanno mandato in rete i compagni: sono i numeri di Musa Barrow da quando la serie A è ripresa dopo lo stop per il Coronavirus. Il giovane attaccante gambiano è in uno stato di forma eccezionale e sarà uno dei giocatori che potrà creare i maggiori problemi alla retroguardia del Torino. Nel 4-2-3-1 disegnato da Sinisa Mihajlovic, l’ex Atalanta giocherà come esterno alto di sinistra nel terzetto di trequartisti alle spalle della punta centrale. Punta centrale che sarà Rodrigo Palacio.

La probabile formazione del Bologna

Tra i titolari della formazione rossoblù sarà anche l’ex granata Roberto Soriano, che dopo aver deluso al Torino si è ritrovato a Bologna, dove è ben presto diventato una pedina importante della squadra di Mihajlovic: giocherà come trequartista centrale. A destra troverà invece spazio Orsolini. La porta del Bologna sarà come sempre difesa da Skorupski, davanti al portiere polacco ci saranno Mbaye, Danilo, Denswil e Dijks. Medel e Dominguez saranno invece i due mediani.

Probabile formazione Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. A disp. Da Costa, Sarr, Bonini, Corbo, Baldursson, Poli, Ruffo, Luci, Schouten, Svanberg, Nuwara, Sansone, Santander, Skov Olsen, Cangiano. All. Mihajlovic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bani, Tomiyasu, Krejci