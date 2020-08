Longo: "Gioca Rosati, torna Edera ma non Millico. Non esaltiamo troppo i giovani" - Toro.it

L’allenatore granata Moreno Longo ha presentato in conferenza stampa Bologna-Torino, ultima partita del campionato di serie A 2019/2020

Moreno Longo ha presentato, ai microfoni di Torino Channel, la partita di domani del suo Torino contro il Bologna. “Domani bisognerà pretendere lo stesso atteggiamento visto con la Roma. Ogni volta che si scende in campo, si scende per dare il massimo. Mi auguro che i giocatori ci mettano questa voglia così come la metto io. Quando non hai pressione puoi esprimerti liberamente, sfruttare il tuo potenziale superando quelli che sono gli ostacoli psicologici della partita. Mi aspetto che i giocatori scendano in campo liberi di testa ma determinati a chiudere bene la stagione. Una partita con tanti gol di solito non è sinonimo di aver lavorato bene in fase difensiva. Uno spera di farli e non prenderli i gol. Mi auguro che la squadra domani scenda in campo con la testa giusta.”

Longo: “Se Belotti gioca? Decideremo insieme”

Longo ha poi parlato della formazione che scenderà in campo al Dall’Ara: “Domani come al solito non saremo in tanti e avremmo scelte quasi obbligate in diversi reparti. Come al solito chi avrà pù motivazione e chi starà meglio avrà più possibilità di giocare”

Questa sera la squadra non sarà in ritiro: “Oggi niente ritiro. Visto il format del campionato negli ultimi mesi i ragazzi sono stati tanto in ritiro e abbiamo optato per questa soluzione. Com e sempre si dà grande senso di respnsabilità ai giocatori che dovranno dimostrare di essere professionisti e professionali anche senza ritiro”

Contro il Bologna, come ha spiegato l’allenatore granata, tra i pali giocare Rosati: “C’è da complimentarsi con Ujkani per la partita fatta con la Roma. Avrebbe meritato una conferma ma domani farò giocare Rosati dal primo minuto, questo perché è un ragazzo che se lo merita. Abbiamo avuto un gruppo portieri che ci ha dato tanto, che ha lavorato molto bene. Sono stati tutti ragazzi positivi all’intento del gruppo, hanno aiutati tutti a raggiungere la salvezza con la loro positività. E’ un premio che meritano”.

Su Belotti e sul centrocampo: “Con Belotti stiamo parlando, decideremo insieme se schierato dal primo minuto o no. Lo vedremo insieme. A centrocampo inizieranno Lukic e Rincon, se ci saranno i presupposti anche Adopo potrà avere l’occasione”.

Longo ha poi parlato anche di Singo e degli altri Primavera. “Mi dispiace tantissimo per Singo, eravamo felici per lui che ha sfruttato al massimo l’occasione avuto. Questo infortunio non ci voleva. E’ un ragazzo che avrà tante possibilità di ritagliarsi uno spazio grazie alla sua disponibilità nel voler dimostrare. Con questo suo atteggiamento umile e volenterosi potrà crescere. Domani se ci sarà la possibilità qualcuno lo farò giocare. I ragazzi della Primavera sono stati molto importanti per noi, hanno dato la massima disponibilità in ogni allenamento. Hanno sfruttato l’opportunità anche solo di allenarsi con la Prima squadra”.

Longo: “Enfatizzare i giovani non è il modo migliore per aiutarli a crescere”

Longo ha poi parlato dei giovani, facendo un appello ai media: “Mi sento di fare una richiesta ai media: spesso si enfatizza troppo quello che fanno i giovani in pochissimo tempo. Secondo me questo non è il modo migliore per aiutare la loro crescita. Lo dico avendo molta esperienza con i giovani. Da quelli dell’Under 15 in su, i ragazzi spesso sono pieno di articoli su di loro, hanno tanta visibilità ma in un momento in cui non hanno ancora fatto nulla. Spesso li si disegna come giocatori fatti e finiti quando invece il loro percorso è ancora un grandissimo punto di interrogativo. Questo secondo me non fa il bene dei ragazzi. Bisogna aiutarli a mantenere i piedi per terra, a mantenersi umili. La carriera di un calciatore ha percentuali minime di successo, anche se qualcuno riesce ad affacciarsi nel mondo del calcio non è detto che poi riesca ad affermarsi. Non bisogna enfatizzare un ragazzo per poche presenze come se fosse la scoperta del nuovo talento di turno, questi atteggiamenti di solito portano all’inizio del declino.”

Infine, l’allenatore granata ha parlato di Edera e Millico: “Domani tra i convocati ci sarà Edera ma non ci sarà Millico. Questo perché i provvidementi sono stati fatti per du reazioni sbagliate, quella di Millico è stata decisamente più grave di quella di Edera e questo mi induce a lasciarlo fuori anche per questa partita”.