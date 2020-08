LIVE Bologna-Torino: formazioni e prepartita in diretta - Toro.it

Bologna-Torino, diretta della partita del campionato di Serie A 2019/2020: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Ultima giornata di un lunghissimo campionato. A causa dello stop dovuto alla pandemia, il Torino si è trovato a giocare per un anno intero, iniziando lo scorso luglio con l’Europa League e terminando oggi, al Dall’Ara. Di fronte alla squadra di Longo ci sarà quella di un ex, Sinisa Mihajlovic. Nessun obiettivo per granata e felsinei, solo il desiderio di chiudere nel migliore dei modi questa stagione. I rossoblù devono cancellare la sconfitta contro la Fiorentina, i granata invece interrompere la lunghissima striscia senza vittorie lontano da Torino. Otto ko e il pareggio a Ferrara che ha certificato la salvezza: ultimi tre punti lontani dal Grande Torino quelli di Roma del 5 gennaio scorso. Segui Bologna-Torino in diretta su Toro.it.

Bologna-Torino: il prepartita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI BOLOGNA-TORINO

Ore 18.30 Mancano più di due ore alla sfida tra Bologna e Torino del Dall’Ara. Le squadre non sono arrivate ancora allo stadio: intorno all’impianto poca gente, complice purtroppo il fatto che si giocherà ovviamente senza tifosi. Per questa ultima di campionato Longo ha scelto di non portare la squadra in ritiro: col gruppo non ci sono gli infortunati ma nemmeno Millico, ancora per scelta tecnica. Prima del fischio d’inizio verrà osservato un minuto di silenzio per ricordare la strage di Bologna avvenuta esattamente 40 anni fa, il 2 agosto del 1980 alle 10.25, alla stazione.

Bologna-Torino: le probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. A disp. Da Costa, Sarr, Bonini, Corbo, Baldursson, Poli, Ruffo, Luci, Schouten, Svanberg, Nuwara, Sansone, Santander, Skov Olsen, Cangiano. All. Mihajlovic.

Torino (3-4-1-2): Rosati; Izzo, Nkoulou, Bremer; Aina, Lukic, Rincon, Ansaldi; Verdi; Zaza, Belotti. A disp. Sirigu, Ujkani, Enrici, Djidji, Celesia, Greco, Adopo, Onisa, Edera, Berenguer. All. Longo.

Bologna-Torino: dove vederla in tv e streaming

La partita tra Bologna e Torino sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, canale 253, e in streaming su Sky Go e su Now Tv.

Bologna-Torino: le formazioni ufficiali

In atesa di comunicazioni ufficiali

Bologna-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle 20.45