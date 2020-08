Primo tempo / Bologna-Torino 1-0: per ora decide Svanberg, ma Rosati... - Toro.it

Al termine della prima frazione la partita del Dall’Ara è decisa da un gol di Svanberg su errore di Rosati, al debutto con la maglia del Torino

La deludente stagione del Torino termina sul campo del Bologna a più di un anno da quando è cominciata con la doppia sfida contro il Debrecen. Per la sfida del Dall’Ara Moreno Longo, alla sua ultima partita sulla panchina granata (salvo sorprese) decide di far esordire tra i pali il terzo portiere Antonio Rosati. In difesa fa riposare Nicolas Nkoulou, schierando al centro Koffi Djidji, in attacco ripropone Simone Verdi alle spalle della coppia composta da Andrea Belotti e Simone Zaza. Sinisa Mihajlovic opta invece per un 4-2-3-1 con Palacio punta centrale, Juwara, Soriano e Barrow alle sue spalle. Il Bologna prende subito il controllo della gara costriingendo il Torino alla difensiva e, al 18′, passa in vantaggio con una conclusione di Svanberg sulla quale Rosati è però tutt’altro che impeccabile. Il Torino fatica a reagire se non nell’ultima parte di frazione quando Simone Verdi (uno dei migliori tra i granata) impegna per due volta Skorupski con due tentativi dalla distanza. Il primo tempo si chiude però sull’1-0 per i padroni di casa.