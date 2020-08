Mihajlovic: “Bilancio positivo ma dobbiamo migliorare in difesa e attacco”

Le dichiarazioni di Sinisa Mihajlovic, tecnico rossoblù, dopo la sfida tra Bologna e Torino, terminata per 1-1

Dopo il pareggio con il Torino, Sinisa Mihajlovic ha parlato ai microfoni di Sky commentando la partita e la stagione: “Bilancio positivo perchè la mia squadra non ha avuto l’allenatore per 5 mesi poi do. Abbiamo fatto record di punti migliorando quanto fatto l’anno scorso. Si poteva fare peggio ma si poteva fare anche meglio. I ragazzi sono stati bravi anche se mi sono arrabbiato qualche volta con loro. Sono contento. A livello personale sto bene, ho recuperato, ho fatto gli esami 3 giorni fa ed è tutto perfetto. non potevo desiderare di più dopo 9 mesi dalla malattia. É importante e non era scontato perciò cono molto contento.

Il tecnico rossoblù: “Devo prendere giocatori che caratterialmente che mi somigliano”

Continua sul mercato: “Non posso chiedere alla società di spendere i soldi di chi lotta per la vetta o per l’Europa. Posso chiedere di migliorare la rosa, riempire dove mancano i giocatori, magari una prima punta, un difensore, centrale, un terzino destro. Devo prendere giocatori che caratterialmente che mi somigliano. Abbiamo idee chiare su quali profili andare, poi dipende se si riescono a prendere o no. Dobbiamo migliorare la rosa per arrivare tra qualche anno alle squadre che sono più attrezzate di noi. L’anno scorso lì’obbiettivo era la salvezza. Quest’anno di fare più punti dell’anno prossimo e così via. Bisogna migliorare anno dopo anno per raggiungere la zona di classifica che conta. Questa è la mia speranza.“

Mihajlovic: “Creiamo tanto ma facciamo pochi gol. Dobbiamo migliorare”

Il commento sui problemi difensivi: “La difesa? La nostra storia dice che noi subiamo quasi sempre gol. Creiamo tanto ma facciamo pochi gol. Dobbiamo migliorare in difesa ed in attacco. Ci serve una punta di ruolo. Abbiamo preso Barrow per quel ruolo ma non ci siamo riusciti. É difficile spostare un giocatore che gioca esterno a punta centrale. Palacio è un grande professionista. Quando gioca dà sempre il massimo, anche perchè si allena più degli altri. Ha il fisico che lo aiuta. Ho voluto tutti questi senatori che magari il prossimo anno giocheranno di meno ma devono aiutarmi a mantenere lo zoccolo duro. “