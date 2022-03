Bologna-Torino, diretta della partita del campionato di Serie A 2021/2022: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Dopo la sconfitta contro il Cagliari, il Torino fa visita al Bologna di un altro ex allenatore: dopo Mazzarri, toccherà a Sinisa Mihajlovic testare lo stato di forma dei granata di Ivan Juric. Il Toro arriva da cinque partite senza vittorie, due pareggi – in sfide ben giocate – contro Sassuolo e Juventus, tre sconfitte contro Udinese, Venezia e (appunto) Cagliari. Il calcio d’inizio al Dall’Ara è fissato per le ore 15: la diretta web è su Toro.it.

Bologna-Torino: le formazioni ufficiali

Bologna (3-4-3): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Schouten, Hickey; Orsolini, Barrow, Sansone. A disp. Bardi, Molla, Binks, Bonifazi, Dijks, Kasius, Mbaye, Aebischer, Soriano, Vignato, Viola, Falcinelli. All.Mihajlovic.

Torino (3-4-2-1): Berisha; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Ricci, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti. A disp. Gemello, Milan, Zima, Izzo, Buongiorno, Aina, Ansaldi, Pjaca, Linetty, Seck, Warming, Sanabria. All. Juric.

Bologna-Torino: il prepartita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI BOLOGNA-TORINO

Ore 13.30 – Le squadre sono arrivate allo stadio. Tra pochi minuti verranno comunicate le formazioni ufficiali delle due squadre.

Ore 13.00 – Mancano due ore al calcio d’inizio di Bologna-Torino. Le due squadre arriveranno a breve allo stadio, poi – dopo il consueto riscaldamento – scenderanno in campo alle 15. Il Toro recupera Mandragora a centrocampo, ma ha perso in settimana, per infortunio, Milinkovic-Savic, che sarà sostituito in porta da Berisha. A un’ora dall’inizio verranno annunciate le formazioni ufficiali.

Bologna-Torino: dove vederla in tv e streaming

Bologna-Torino in diretta sarà trasmessa su Dazn, la piattaforma streaming che detiene i diritti della Serie A per il triennio 2021-2024 e che manda in onda tutte le 10 partite di ogni giornata del campionato della massima serie.

Bologna-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle 15