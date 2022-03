Le parole del direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati, a pochi minuti dalla partita contro il Bologna

Davide Vagnati, direttore dell’area tecnica del Torino, è intervenuto prima della partita contro il Bologna: “Sicuramente nell’ultimo periodo non stiamo raccogliendo punti, anche immeritatamente. Dobbiamo fare una partita importante, per attenzione e nella parte atletica. Ci aspettiamo una partita gagliarda. Futuro? A me piace pensare partita per partita, è troppo importante focalizzarci sul breve termine. Dobbiamo conquistarci la salvezza il prima possibile. Belotti? Tutte le settimane mi chiedete di lui, adesso è importante fare risultato e sono importanti anche le prestazioni di Andrea. Poi a fine anno tireremo le somme e vedremo quello che è meglio per tutti”.