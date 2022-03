Le formazioni ufficiali di Bologna-Torino: ecco le scelte di Mihajlovic e Juric. Nei granata esordio dal 1′ per Ricci

Ha ritrovato in settimana Mandragora, ma Ivan Juric dovrà fare a meno di Sasa Lukic: il serbo ha saltato la trasferta di Bologna a causa dell’influenza e sarà sostituito in mezzo al campo da Samuele Ricci, che esordirà così dall’inizio. Nel 3-4-2-1 del Torino, davanti a Berisha – che rimpiazza l’infortunato Milinkovic-Savic – agiranno Djidji, Bremer e Buongiorno. Sulle corsie esterne, torna Singo dal primo minuto, così da permettere a Vojvoda di sistemarsi a sinistra, laddove sta rendendo al meglio. In attacco, Pobega e Brekalo supporteranno Belotti, che contro il Bologna non segna da sette partite ufficiali. Di seguito ecco le formazioni delle due squadre.

Bologna-Torino: le formazioni ufficiali

Bologna (3-4-3): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Schouten, Hickey; Orsolini, Barrow, Sansone. A disp. Bardi, Molla, Binks, Bonifazi, Dijks, Kasius, Mbaye, Aebischer, Soriano, Vignato, Viola, Falcinelli. All.Mihajlovic.

Torino (3-4-2-1): Berisha; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Ricci, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti. A disp. Gemello, Milan, Zima, Izzo, Buongiorno, Aina, Ansaldi, Pjaca, Linetty, Seck, Warming, Sanabria. All. Juric.