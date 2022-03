I convocati di Bologna-Torino: ecco i calciatori selezionati da Sinisa Mihajlovic e da Ivan Juric per la partita del Dall’Ara

Domenica 6 marzo allo stadio Dall’Ara (il calcio d’inizio è in programma alle ore 15) si gioca Bologna-Torino, partita valida per la 28a giornata del campionato di serie A. Vediamo ora quali sono i giocatori convocati dai due allenatori, Sinisa Mihajlovic e Ivan Juric, per la partita.

Bologna-Torino: i convocati di Mihajlovic

Sinisa Mihajlovic deve fare a meno di Marko Arnautovic, assenti anche i lungodegenti Dominguez, Kingsley e Santander. Ecco i 23 calciatori convocati dal tecnico rossoblù.

Portieri: Bardi, Molla, Skorupski.

Difensori: Binks, Bonifazi, De Silvestri, Dijks, Hickey, Kasius, Mbaye, Medel, Soumaoro, Theate.

Centrocampisti: Aebischer, Schouten, Soriano, Svanberg, Viola.

Attaccanti: Barrow, Falcinelli, Orsolini, Sansone, Raimondo.

Bologna-Torino: i convocati di Juric

In attesa di comunicazioni ufficiali