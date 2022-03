Gli ex di Bologna-Torino / Tanti gli ex granata attualmente in rossoblù. Sul fronte opposto c’è solo Simone Edera

È di nuovo tempo di calcio per il Torino che, nel pieno di una crisi di risultati, proverà a spazzarla via contro il Bologna. Il match di oggi assume perciò un’importanza particolare per i granata, che hanno i rossoblù ad un solo punto di distanza. Non solo i risultati rendono la sfida speciale: sono tanti gli ex presenti, soprattutto per quanto riguarda la sponda felsinea. Tra la fila granata c’è infatti solo Simone Edera, attualmente out per infortunio ma sulla via del recupero.

Bologna-Torino, Edera l’unico ex rossoblu

Solo quattro presenze per l’ala del Torino, prodotto del Settore giovanile. Con l’approdo di Mazzarri sotto la Mole, Edera ha seguito Mihajlovic a Bologna nel gennaio del 2019. Anche in rossoblu la fortuna è poca, complice un infortunio alla spalla che lo tiene fuori dal campo per un po’. Finita la stagione rientra alla base, dov’è tutt’ora. Se è l’unico del fronte granata ad interfacciarsi con un pezzo del suo passato, los tesso non si può dire per i felsinei. Tra coloro che hanno avuto una breve parentesi in granata c’è Musa Juwara, ingaggiato solo per il Torneo di Viareggio nel marzo 2019. Un bottino importante per lui con tre presenze ed altrettante reti.

Bologna, tra gli ex granata ci sono De Silvestri e Mihajlovic

Oltre a lui c’è infatti anche Kevin Bonifazi, altro prodotto del vivaio del Torino con il quale, dopo le giovanili, ha avuto due brevi parentesi (2017-2018 e 2019-2020). Dopo diversi prestiti e l’esplosione alla Spal, arriva da Mihajlovic, per il quale aveva giocato proprio in granata. Per il tecnico sessantaquattro panchine totali contornate da 23 vittorie, 24 pareggi e 17 sconfitte con il Torino, lasciato a gennaio 2018 per tornare a Bologna. Nell’immediato ha portato con sè Roberto Soriano. Non il più felice degli epiloghi per il centrocampista, arrivato proprio per volontà del serbo. Le mosse sui social post-derby non sono passate inosservate portando ad una rottura definitiva con il popolo granata. Dopo di lui, è approdato a Bologna anche De Silvestri, dopo quattro stagioni al Torino (128 presenze, 13 gol, 11 assist per lui sotto la Mole).