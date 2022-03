Senza Arnautovic, sarà Barrow a caricarsi sulle spalle l’attacco del Bologna: in difesa ballottaggio Bonifazi-Soumaoro

Mihajlovic ritrova il Torino al Dall’Ara in una sfida che vedrà i felsinei orfani di Arnautovic, che si ferma proprio in un momento positivo (tre gol nelle ultime due partite). Al posto dell’austriaco l’ex allenatore granata schiererà Barrow al centro dell’attacco. Non solo Miha: tanti gli ex che potrebbero essere in campo già dal primo minuto. Da De Silvestri a Bonifazi, ecco chi ha più chance di giocare.

Bologna, ballottaggio Bonifazi Soumaoro

Davanti a Skorupski difesa a tre con Medel al centro: da una parte il ballottaggio è tra Bonifazi e Soumaoro, mentre dalla parte opposta dovrebbe giocare Theate. Sulla fascia destra l’ex De Silvestri, a sinistra Schouten, mentre saranno Soriano (granata anche lui, per pochi mesi), favorito su Svanberg, e Schouten i due centrocampisti che partiranno dal primo minuto. In attacco come detto spazio a Musa Barrow, di nuovo titolare come già con la Salernitana, solo che stavolta sarà al centro della linea offensiva. Alla sua destra Orsolini, a sinistra invece Sansone.

La probabile del Bologna

Ecco il probabile undici del Bologna che Mihajlovic potrebbe schierare contro il Torino.

Bologna (3-4-3): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Soriano, Schouten, Hickey; Orsolini, Barrow, Sansone. A disp. Bardi, Molla, Binks, Bonifazi, Dijks, Kasius, Mbaye, Aebischer, Svanberg, Vignato, Viola, Falcinelli. All.Mihajlovic.

Indisponibili: Dominguez, Santander, Arnautovic

Squalificati: nessuno