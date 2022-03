Al posto di Milinkovic-Savic giocherà l’ex Spal, possibilità per Pobega sulla trequarti insieme a Brekalo: la probabile formazione

Un Toro chiamato a scrollarsi di dosso un periodo negativo, almeno dal punto di vista dei risultati. Due punti nelle ultime cinque, la più lunga “crisi” di vittorie da quando Juric è allenatore dei granata. A Bologna il tecnico croato ritroverà Mandragora, che rientra dalla squalifica, ma non avrà a disposizione Milinkovic-Savic. fermo per infortunio. Da valutare i calciatori febbricitanti negli ultimi giorni, tra cui Pobega e Lukic. E la formazione ovviamente potrebbe cambiare anche in funzione delle loro condizioni.

Tra i pali Berisha

Nessuno stravolgimento nelle gerarchie. Si parte con Berisha in porta, alla prima presenza in campionato, la seconda in stagione dopo quella in Coppa Italia contro la Sampdoria a Marassi. In difesa il ballottaggio è tra Buongiorno e Rodriguez, Bremer sarà al centro della difesa mentre Djidji è in vantaggio su Zima. Sulle fasce dovrebbe tornare dal primo minuto Singo sulla destra, mentre Vojvoda tornerà a sinistra dopo la prestazione non brillante sull’altra fascia col Cagliari. In mezzo, se le condizioni di Lukic dovessero essere buone, allora sarà il serbo a dividere con Mandragora il centrocampo.

In attacco ancora il Gallo

Sulla trequarti il ballottaggio c’è ed è tra Pobega e Pjaca. Se dovesse giocare il primo, di nuovo in quella posizione dopo il derby, allora sarà staffetta tutta croata, con il numero undici pronto a rilevare Brekalo, che invece partirà dall”inizio. In attacco ancora il Gallo Belotti.

La probabile di Juric

Ecco la probabile formazione del Torino per il match di domani al Dall’Ara di Bologna.

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Berisha; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti. A disp. Gemello, Zima, Izzo, Rodriguez, Aina, Ansaldi, Ricci, Pjaca, Linetty, Seck, Pellegri, Sanabria. All. Juric.

Indisponibili: Milinkovic-Savic, Edera

Squalificati: nessuno