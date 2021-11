Al termine di Spezia-Torino, Gleison Bremer ha commentato la sconfitta della formazione granata ai microfoni di Torino Channel

Gleison Bremer ha così commentato la sconfitta del Torino contro lo Spezia ai microfoni di Torino Channel: “E’ stata una partita difficile, questo è un campo piccolo e loro erano bassi. Dobbiamo crescere. Loro ogni pallone che calciavano in avanti creavano occasioni. Dopo il gol il mister era arrabbiato perché la palla nostra, il mister aveva detto di calciarla in mezzo all’area, noi l’abbiamo giocata e abbiamo preso il contropiede”.

Bremer: “Avremmo dovuto dare continuità alla vittoria contro la Sampdoria”

Il difensore ha poi parlato del suo duello con Nzola: “Con Nzola penso di aver tenuto bene, ci sono stati molti duelli tra me e lui ma sul gol”.

Sul momento del Torino: “Avevamo fatto una bella partita contro lo Sampdoria, vinto 3-0, e oggi serviva un risultato che desse continuità. Bisognava almeno non perdere. Rispetto all’anno scorso siamo un’altra squadra, si vede. Ma ci serve più continuità. Con tutto il rispetto per lo Spezia, magari qualcuno ha pensato che si sarebbe vinto di sicuro, che si sarebbe potuto fare gol in qualsiasi momento. Ma non è così”.

Sul rinnovo di contratto di Buongiorno: “Il rinnovo di Buongiorno? Quando qualcuno firma il nuovo contratto deve offrire la cena a tutti. Adesso però non è il momento, poi dopo la prossima vittoria magari ce la offrirà”.

“Dopo una sconfitta sono arrabbiato e di solito quando torno a casa voglio stare da solo, ora però con la bimba piccola è impossibile. Lei viene da me e forse è meglio così, con lei sono più felice”.