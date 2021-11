Le dichiarazioni di Thiago Motta nel post partita di Spezia-Torino, sfida terminata 1-0 a favore dei suoi Aquilotti

Una vittoria che è sinonimo di iniezione di fiducia per lo Spezia. I bianchi hanno chiuso nel migliore dei modi il campioanto prima della pausa nazionali. Thiago Motta commenta così la prestazione dei suoi: “Credo che lo Spezia sorrida oggi. Insieme abbiamo fatto una grandissima prestazione. Questa è una vittoria importante per noi. Lo strisicone? Sono sempre stato positivo. Durante le partite le emozioni sono difficili da controllare. Ringrazio per lo strisicone perchè fanno sempre bene. Sono contento per quello che i ragazzi hanno fatto durante la partita. Si meritano questa vittoria. Tutto quello che avevano lo hanno lasciato dentro e hanno vinto meritatamente“.

Thiago Motta: “Contento per Sala ed il suo gol. Sta aiutando i compagni”

Su Sala: “Sala? Sono contentissimo per lui. È tornato dall’infortunio e aveva giocato solo 45 minuti. È sempre disponibile e si allena molto bene. Sta aiutando molto i compagni. Ha fatto un bel gol e una buona partita. Il suo ruolo? È un ragazzo intelligente e con buone qualità di gioco. Sa capire bene le situaizoni di gestione e quando accelerare il gioco. Ha giocato molto bene a centrocampo. Con Kova, ha messo tante energie in campo e hanno fatto una bellissima partita insieme”.

Thiago Motta: “Tutte le partite sono difficili. Ora possiamo riposare”

Sul percorso e le prossime partite: “Porta inviolata? Per me è importante la vittoria. Mantenere la porta a zero aumenta le possibilità di vittoria. Contano però i punti. Abbiamo fatto un gol e preso i tre punti oggi. Dobbiamo essere comunque tutti contenti per non prendere gol. Nelle difficoltà non so, questo è il nostro campioanto. L’ho detto fin dall’inizio. Sarà sempre così, tutte le partite sono difficili. Lo sappiamo prima e dobbiamo affrontarle una ad una. Adesso possiamo riposare e pensare a cosa migliorare. Poi dovremo pensare all’Atalanta che è un’avversaria difficile”.