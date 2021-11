Il difensore brasiliano più in difficoltà del solito, sulla trequarti non brilla nessuno, al Gallo arrivano pochi palloni: le pagelle di Spezia-Torino

MILINKOVIC-SAVIC 6: incolpevole sul gol di Sala, nelle occasioni in cui è chiamato in causa non si fa sorprendere

DJIDJI 6: all’8′ del secondo tempo ferma Sala in calcio d’angolo, interrompendo un’azione pericolosa, si propone anche in avanti specialmente sull’1-0 per lo Spezia, quando il Toro attacca alla ricerca del gol del pareggio (st 38′ IZZO SV)

BREMER 5: il duello stavolta è con Nzola, avversario che gli dà davvero del filo da torcere, riuscendo spesso a liberarsi del difensore e andare alla conclusione. Brasiliano più in difficoltà che nelle altre partite

RODRIGUEZ 6: dopo tre panchine di fila oggi tocca a lui. Non fa rimpiangere Buongiorno: qualche buona chiusura e tanta attenzione nelle diverse occasioni che lo Spezia crea nei novanta minuti

(continua a pagina 2)