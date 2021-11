Le dichiarazioni di Ivan Juric dopo Spezia-Torino, match terminato 1-0 a favore dei padroni di casa grazie a Sala

Un risultato che lascia l’amaro in bocca per il Torino di Juric Nonostante la prestazione in crescendo, i granata non reiscono a pareggiare i conti. Il tecnico commenta così la prestazione dei suoi: “Partita molto dura. L’ha decisa un euro-gol. È stata una battaglia. Ci è mancata la capacità di muovere la palla in avanti. Loro l’hanno sbloccata e difesa con i denti. Non posso essere soddisfatto su tante cose. Penso che i ragazzi abbiano dato tutto. Voelvano riprenderla fino all’ultimo ma non è bastato. Ci sono cose da fare meglio. La condizione? Noi dobbiamo riprenderci, recuperare gli infortunati. Praet ha giocato meglio rispetto a Belotti, che ancora deve recuperare bene la sua condizione. Dobbiamo alzare il livello su tutto. Ci sono limiti e cose da migliorare. Ci sono giornate come questa e dobbiamo accettarle.

Juric: “È stata una lotta ed il risultato è stato sbloccato da un episodio”

Sul recupero della condizione dei suoi e la pausa: “La pausa? Non avrò chi deve recuperare. Saranno a disposizione solo sei-sette giocatori. Gli altri vanno in Nazionale e tornano poi tardi. Giocano altre partite là. C’è poco tempo per lavorare. Per tutti è così e bisogna andare avanti. In altre gare abbiamo fatto grandi prestazioni andando in svantaggio. Oggi è stata dura. È stata una lotta ed il risultato è stato sbloccato da un episodio. C’è da alzare la qualità su fasce, cross e cose. Bisogna lavorarci. è stata una aprtita dura, tosta. Bisogna migliorare il gioco. Oggi è stata una partita dura e tosta. Nonostante l’impegno non siamo stati capaci di fare gol”.