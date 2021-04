Tra i protagonisti del derby c’è stato Alessandro Buongiorno che, a Torino Channel, ha commentato la partita

Alessandro Buongiorno è stato uno dei protagonisti in positivo del derby contro la Juventus. Il difensore ha così commentato la sua partita ai microfoni di Torino Channel: “Giocare il derby è stato emozionante per me che sono cresciuto nel Toro e che ho giocato tante partite contro la Juventus nelle giovanili. Ho preparato la partita con concentrazione e tranquillità, ero consapevole che il gruppo mi avrebbe dato una mano”.