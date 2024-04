Al termine di Torino-Juventus Alessandro Buongiorno ha parlato ai microfoni del postpartita: le sue parole

A fine partita Alessandro Buongiorno ha analizzato il match contro la Juventus a Dazn: “Abbiamo dato il massimo e abbiamo sentito molto l’affetto dei tifosi, li ringraziamo per questo. Io il difensore italiano più forte? No assolutamente, io cerco di migliorarmi ma il merito è anche di tutta la squadra. C’è del rammarico perché volevamo vincerla ma questa vittoria non è arrivata. Abbiamo creato gioco e occasioni, ma va bene così”. Poi sul futuro di Ivan Juric in granata, considerato che il croato è in scadenza di contratto. “Juric? Non so se sia stato l’ultimo derby. Molti di noi sono con lui da tre anni e avevamo voglia di vincerla”.