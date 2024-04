Le parole del presidente del Torino, Urbano Cairo, al termine del derby: “Nel secondo tempo meritavamo tanto, peccato”

A fine gara, ha parlato Urbano Cairo. Ecco le sue parole: “Un buon derby, solido, con un secondo tempo in cui meritavamo tanto. Peccato per il colpo di testa di Lazaro. Quindi bene, sono contento. Buongiorno, direi, ha marcato molto bene Vlahovic. Sarà l’ultimo derby di Buongiorno? No no”.