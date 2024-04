Karol Linetty ha parlato ai microfoni di Torino Channel al termine di Torino-Juventus, gara terminata in pareggio

Al termine di Torino-Juventus Karol Linetty ha parlato ai microfoni di Torino Channel analizzando la prestazione della squadra. Il polacco si è rammaricato per non aver portato a casa i tre punti e ha ringraziato i tifosi.

Le parole di Linetty

“Peccato che non abbiamo sfruttato le occasioni, potevamo vincere. Oggi ho fatto il mio lavoro come tutta la squadra. Siamo sempre uniti e vicini e grazie a questo siamo arrivati così a questa partita. Ci manca vincere le partite, a volte manca fortuna. Sarà importante continuare così. Tifosi? Oggi posso solo che ringraziarli. Quando giochiamo in casa sembra che giochiamo in dodici perché ci aiutano tanto”.