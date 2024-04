Le parole di Mergim Vojvoda, calciatore del Torino, al termine della partita tra Torino e Juventus finita 0-0

Mergim Vojvoda ha parlato a Torino Channel al termine di Torino-Juventus: “Bella partita, credo che l’abbiamo preparata bene. Abbiamo dato tutto e fatto quello che dovevamo fare. Ci è mancato solo il gol per dare la vittoria a tutta la città. Peccato, ma dobbiamo andare avanti. Abbiamo preparato bene i cross. Poi loro sono forti dietro: è mancato l’1-0. Sono un po’ deluso. A parte il palo all’inizio, abbiamo fatto molto bene. Peccato anche per Lazaro alla fine. Vorrei che lo stadio fosse sempre così. I tifosi sono molto importanti per noi, abbiamo giocato per loro. Meritavano la vittoria, come il Grande Torino”.