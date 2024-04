Le parole di Adrien Rabiot, calciatore della Juventus, al termine della partita tra Torino e Juventus finita 0-0

Adrien Rabiot, al termine di Torino-Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky: “Il primo tempo mi è piaciuto, abbiamo fatto bene, ma senza segnare. Quando non fai gol puoi rischiare. Soprattutto nel primo tempo, abbiamo creato delle occcasioni cui potevamo segnare. Loro sono tosti e fisici, non era scontato prendere un punto qui. Nel secondo tempo poi, ci siamo abbassati, ma loro non hanno creato niente. Sono deluso perché potevamo vincere. Anche se non dovessi restare, voglio che la Juve ritorni in Champions”.