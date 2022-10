Ai microfoni di Torino Channel, Alessandro Buongiorno ha commentato la vittoria ottenuta dalla squadra granata contro l’Udinese

Al termine della partita contro l’Udinese, vinta per 2-1, Alessandro Buongiorno è intervenuto ai microfoni di Torino Channel: “E’ una vittoria utilissima, siamo contentissimi. E’ stata una vittoria di squadra, l’abbiamo proprio voluta. Abbiamo aspettato tanto questo successo, è stata una vittoria di tutti, sofferta, abbiamo giocato e lottato. Juric ci ha fatto i complimenti, lui pretende sempre di più, vuole che siamo ancora più tosti ma era contento”.

Buongiorno: “Juric ci chiede di essere ancora più tosti”

Sulle richieste di Juric: “Cosa chiede Juric a noi difensori? Di essere tosti in fase difensiva, di non farci saltare. Oggi eravamo tutti giovani, abbiamo tutti voglia di crescere e imparare”.

Buongiorno anche quest’oggi ha indossato al braccio la fascia da capitano: “La fascia da capitano è sempre una bella emozione, spero che ci saranno altre occasioni per portarla. Ma al di là della fisica oggi siamo contenti per questa vittoria, alzerà il morale. Come affronteremo il Milan? Andrea muso a muso, compatti, con la voglia che abbiamo messo in campo anche oggi”.