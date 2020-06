LIVE Cagliari-Torino: formazioni e prepartita in diretta - Toro.it

Cagliari-Torino, diretta della partita del campionato di Serie A 2019/2020: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Cagliari-Torino è uno dei tre anticipi del sabato della 28ª giornata della serie A 2019/2020. Dopo il pareggio contro il Parma e la vittoria sull’Udinese, che hanno interrotto la striscia di sei sconfitte consecutive precedenti alla pausa forzata del campionato, la squadra di Moreno Longo è ora a caccia del terzo risultato utile di fila che permetterebbe di allontani ulteriormente dalla zona retrocessione: in caso di vittoria i granata si porterebbero a nove punti dal Lecce, attualmente terzultimo in classifica e ieri sconfitto dalla Juventus. Segui Cagliari-Torino in diretta con noi su Toro.it.

Cagliari-Torino: il prepartita

Ore 17.30 – Giornata di sole e temperatura intorno ai 25° C a Cagliari dove fra due ore verrà battuto il calcio d’inizio della partita tra la formazione rossoblù e il Torino. I pullman che accompagnano le sue squadre non sono ancora giunte alla Sardegna Arena e lo stadio è ancora praticamente deserto, se non per i vari addetti ai lavori che hanno iniziato a giungere all’impianto: ricordiamo che, come per tutte le altre partite di questo anomalo finale di campionato, si giocherà a porte chiuso, senza il supporto dei tifosi delle due squadre.

Cagliari-Torino: le probabili formazioni

Cagliari (3-5-2): Cragno; Cacciatore, Ceppitelli, Walukiewicz; Nandez, Ionita, Cigarini, Rog, Pellegrini; Joao Pedro, Simeone. A disp. Olsen, Rafael, Boccia, Lykogiannis, Mattiello, Nainggolan, Paloschi, Ragatzu, Ladinetti, Carboni, Lombardi, Gagliano. All. Zenga

Torino (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Lukic, Aina; Edera, Belotti, Berenguer. A disp. Ujkani, Rosati, Lyanco, Djidji, Singo, Ansaldi, Ghazoini, Adopo, Greco, Meité, Millico, Adopo, Verdi. All. Longo.

Cagliari-Torino: dove vedere la partita in TV e in streaming

Dove vedere la partita del Torino di oggi? La sfida sarà trasmessa sia in tv che streaming: Cagliari-Torino, in diretta, sarà in onda su Sky Sport Serie A, canale 202, in streaming su Sky Go e su Now Tv.

Cagliari-Torino: la diretta

Cagliari-Torino: le formazioni ufficiali

Cagliari-Torino, diretta