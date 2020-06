Le ultime dalla Sardegna Arena: gioca Nainggolan, Longo col tridente Edera-Belotti-Berenguer

Cagliari-Torino, le formazioni ufficiali: Aina titolare sulla fascia sinistra, tra i rossoblù Zenga recupera Nainggolan, in attacco Simeone e Joao Pedro

Squadra che vince non si cambia, o si cambia solo se obbligati verrebbe da aggiungere vedendo la formazione scelta da Moreno Longo per la partita contro il Cagliari. L’unica novità nel Torino è infatti rappresentata da Ola Aina al posto dell’indisponibile Simone Zaza: nel 3-4-3 granata il nigeriano gioca sulla fascia sinistra, con Alenadro Berenguer avanzato nel tridente insieme ad Andrea Belotti e a Simone Edera. Nel Cagliari, Walter Zenga ritrova Radja Nainggolan in mezzo al campo e lo schiera nell’undici titolare, in attacco spazio alla coppia Simeone-Joao Pedro.

Cagliari-Torino: le formazioni ufficiali

Cagliari (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Carboni; Mattiello, Nandez, Nainggolan, Rog, Lykogiannis; Joao Pedro; Simeone. A disposizione: Rafael, Olsen, Cigarini, Paloschi, Cacciatore, Boccia, Ionita, Ragatzu, Lombardi, Pellegrini, Ladinetti, Gagliano. Allenatore: Zenga

Torino (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meite, Rincon, Aina; Edera, Belotti, Berenguer. A disposizione: Ujkani, Rosati, Lyanco, Lukic, Ansaldi, Singo, Greco, Millico, Verdi, Ghazoini, Djidji, Adopo. Allenatore: Longo

Andrea Belotti e Simone Edera