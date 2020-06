La probabile formazione del Torino: tocca a Aina e Lukic, Berenguer fa l’attaccante

La probabile formazione del Torino contro il Cagliari / Confermata in blocco la difesa, a centrocampo spazio a Lukic al fianco di Rincon

Un pareggio contro il Parma, una vittoria piena contro l’Udinese: il Torino di Moreno Longo non poteva iniziare meglio quest’ultima parte di stagione. La salvezza resta l’obiettivo primario e con 4 punti nelle prime 2 sfide, di cui tre conquistati contro una diretta concorrente, un primo mattoncino è stato posizionato. Ora bisogna guardare avanti e proseguire nella stessa direzione intrapresa in questa prima settimana di lavoro: contro il Cagliari Belotti e compagni non possono lasciare punti per strada: serve dare continuità ai risultati positivi arrivati sia per la classifica sia per il morale. Ricadere negli alti (pochi) e bassi (troppi) di prima della pausa rischierebbe, al contrario, di vanificare ogni tipo di sforzo.

Difesa confermata, un turno di riposo per Meité

Dopo gli ottimi segnali ricevuti dalla sfida contro l’Udinese, Longo conferma in blocco la difesa vista in queste due prime uscite. Davanti a Sirigu, ovviamente inamovibile tra i pali e ancora una volta determinante nel successo contro l’Udinese, si rivedranno quindi Izzo, Nkoulou e Bremer che ha saputo convincere il tecnico guadagnandosi la maglia da titolare. Sulle fasce, ancora spazio e De Silvestri e Aina con Ansaldi pronto a subentrare in corsa per rimettersi finalmente a disposizione di Longo e del Toro dopo l’infortunio delle settimane scorse.

Al centro, invece, sono in tre a giocarsi due maglie. E se Longo non sembra intenzionato a fare a meno del Genaral, di fianco a Rincon questa volta potrebbe essere Lukic a partire dal 1’ minuto. Assolutamente non una bocciatura per Meitè, però: gli impegni ravvicinati costringono il tecnico a fare scelte che possano garantire a tutti i giocatori di rifiatare e proprio il centrocampista, nonostante sia riuscito a mettersi in mostra e ritagliarsi uno spazio importante in questo nuovo inizio di stagione, potrebbe beneficiare di un turno di stop.

Toro, la probabile formazione contro il Cagliari: Edera e Berenguer a fianco di Belotti

Piccola novità anche in attacco per il tecnico granata che ritrova Verdi (partirà dalla panchina) ma perde Simone Zaza. Un’occasione sprecata per l’attaccante ex Sassuolo (non convocato), incappato in un problema muscolare, che non potrà sfruttare la sua striscia positiva contro il Cagliari ma anche un’assenza che costringerà proprio Longo a rivedere il reparto avanzato. Al fianco di Belotti, autore del gol vittoria contro l’udinese, infatti, agiranno Edera e Berenguer.

Probabile formazione Torino (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Lukic, Aina; Edera, Belotti, Berenguer. A disp. Ujkani, Rosati, Lyanco, Djidji, Singo, Ansaldi, Ghazoini, Adopo, Greco, Meité, Millico, Adopo, Verdi. All. Longo.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Baselli, Zaza

Sasa Lukic in azione durante Torino-Debrecen di Europa League