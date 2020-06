I convocati per Cagliari-Torino, 28^ giornata di Serie A 2019/2020: ecco le scelte e le assenze per i granata di Longo ed i rossoblu di Zenga

Tutto pronto o quasi alla Sardegna Arena, che sabato alle ore 19.30 ospiterà la sfida tra il Cagliari di Walter Zenga ed il Torino di Moreno Longo, valida per la 28^ giornata di campioanto. Entrambi i club non vantano una stagione brillante fin qui. I rossoblu, reduci dalla vittoria contro la Spal, hanno avuto un inizio di stagione promettente, con un drastico cambio di rotta dopo la sconfitta con la Lazio. Con i loro 35 punti e la 10^ posizione restano comunque davanti al Toro, che ha rosicchiato qualche posizione con il pareggio contro il Parma e la vittoria contro l’Udinese, dopo 7 partite a secco. Entrambi proveranno perciò a vincere. Di seguito ecco le scelte dei due allenatori per quanto riguarda i convocati.

Convocati Cagliari-Torino: le scelte di Longo

Moreno Longo lascia a casa solamente Baselli, che ha iniziato le terapie post-operatorie dopo l’infortunio al crociato. Tra i granata assente anche Zaza per un problema muscolare alla coscia sinistra che verrà valutato nei prossimi giorni, mentre rientra Simone Verdi. Ecco i 23 calciatori granata convocati per la partita contro l’Udinese:

Portieri: Rosati, Sirigu, Ujkani

Difensori: Aina, Ansaldi, Bremer, De Silvestri, Djidji, Ghazoini, Izzo, Lyanco, Nkoulou, Singo

Centrocampisti: Adopo, Berenguer, Greco, Lukic, Meite, Rincon

Attaccanti: Belotti, Edera, Millico, Verdi

Convocati Cagliari-Torino: le scelte di Zenga

In attesa di comunicazioni ufficiali