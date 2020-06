Cagliari-Torino 19/20, la probabile formazione di Walter Zenga

La probabile formazione del Cagliari contro il Torino / Cragno in vantaggio su Olsen, Ionita dovrebbe prendere il posto di Mattiello

Dieci punti sul Lecce, terzultimo in classifica a quota 25 punti, e quattro lunghezze dal 7° posto occupato dal Parma: la classifica sembra sorridere al Cagliari che, nonostante il crollo dell’ultimo periodo può vantare un buon margine sulla zona rossa. E non solo: se la salvezza non sembra al momento in discussione, a destare ottimismo e a dare ai sardi le giuste motivazioni sono proprio quei 4 punti che li separano dal Parma. Nello scorso turno, infatti, la squadra di Zenga ha ritrovato una vittoria che mancava da ben 12 turni, interrompendo il periodo nero e invertendo una rotta che adesso impone di dare continuità al successo incassato contro la Spal. Una striscia positiva che, se arriverà, potrebbe così permettere alla formazione sarda di agganciare quel settimo posto, di fatto ancora a portata di mano, che significherebbe preliminari di Europa League. Per farlo, però, bisogna prima superare l’ostacolo Torino in casa e per farlo Zenga si affiderà nuovamente al 3-5-2 visto contro i ferraresi.

La probabile formazione contro il Torino

Rispetto alla formazione scesa in campo contro gli spallini, potrebbe però esserci qualche piccola novità. Il primo ballottaggio riguarda la porta dove in pole position sembra esserci Cragno con Olsen destinato alla panchina. Davanti, confermato Klavan con Cacciatore in vantaggio su Walukiewicz e Ceppitelli al centro. L’ultimo ballottaggio riguarda invece il centrocampo dove Nainggolan, finalmente rientrato a disposizione, partirà ovviamente dalla panchina mentre Ionita dovrebbe prendere il posto di Mattiello e comporre il terzetto di centrali insieme a Cigarini e Rog. Sulle fasce, spazio e Nandez e Pellegrini che dovrà fare attenzione ai cartellini gialli vista la diffida. Un discorso che vale anche per Simeone, confermato in attacco al fianco di Joao Pedro, vero asso nella manica per Zenga.

Probabile formazione Cagliari (3-5-2): Cragno; Cacciatore, Ceppitelli, Klavan; Nandez, Ionita, Cigarini, Rog, Pellegrini; Joao Pedro, Simeone. A disp. Olsen, Rafael, Walukiewicz, Lykogiannis, Mattiello, Birsa, Nainggolan, Paloschi, Ragatzu, Ladinetti, Carboni, Lombardi. All. Zenga

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Oliva, Faragò, Pavoletti, Pereiro, Pisacane

Giovanni Simeone Nicolas Nkoulou in Torino-Cagliari 1-1-, serie A 2019/2020