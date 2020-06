Longo: "Contento, la squadra ha lottato fino al 95'. Edera? Sfruttiamo il suo entusiasmo" - Toro.it

Le parole di Moreno Longo dopo Torino-Udinese 1-0: Belotti decisivo nella vittoria pesantissima dei granata sui bianconeri

E’ soddisfatto Moreno Longo dopo la sua prima vittoria da allenatore del Torino, vittoria importante perché permette alla squadra granata di allontanarsi dalla parte bassa della classifica. “Giocando ogni tre giorni ci possono essere anche delle partite dove non riesci a gestire palla come dovresti, se voi guardate ci sono anche dei risultati a sorpresa. Noi tre giorni fa siamo usciti con il rammarico per non aver vinto con il Parma e oggi il Parma è andato a Genova a fare quattro gol. Dobbiamo abituarci a non dare nulla per scontato”.

Longo: “La squadra ha lottato fino al 95′”

Longo ha poi parlato della posizione in campo di Edera: “Quando le cose portano punti si dice che funzionano e che le scelte sono giuste. Per sostenere due attaccanti come Belotti e Zaza abbiamo bisogna di far giocare Edera sul play avversario in fase di non possesso, quando poi prendiamo palla si allarga sulla destra nella sua posizione. Sfruttiamo il suo entusiasmo”.

Poi ancora sulla partita: “Sono contento di questa vittoria esclusivamente per la squadra. Prima del lockdown la squadra arrivava da sette sconfitte, noi avevamo bisogno di ritrovare spirito, orgoglio che sono poi le caratteristiche del Toro. Oggi l’unica cosa che mi interessa e aver visto una squadra che ha lottato dal 1′ al 95′ a tre giorni dall’ultima partita giocata. Poi cercheremo di migliorare tutto quanto, ma i ragazzi stanno dimostrando un’inversione di tendenza rispetto alle ultime partite. Il nostro obiettivo ora è raggiungere al più presto la salvezza”.

Infine, Longo ha parlato poi della fase difensiva: “Non dimentichiamoci che Zaza, Belotti e Edera sono tre attaccanti e sono i primi a lavorare nelle due fasi. Quando c’è questo tipo di compattezza, questo atteggiamento, credo che la fase difensiva non possa che lavorare bene. Bisogna migliorare sotto certi aspetti, oggi ad esempio non abbiamo gestito bene la palla dopo averla recuperata”.