Le pagelle di Torino-Udinese: difesa rocciosa, Belotti decisivo

Un Toro che soffre porta a casa tre punti importantissimi: il Gallo segna, la difesa è un muro invalicabile. Le pagelle di Torino-Udinese

SIRIGU 7: quando l’Udinese prova a sorprenderlo si trova davanti il solito muro, specialmente nel primo tempo quando si supera su De Maio.

IZZO 7: non ha ricominciato questa stagione come aveva finito la prima parte di campionato, al contrario ha mostrato ancora una volta quanto possa essere fondamentale per la difesa un giocatore concentrato e sul pezzo

NKOULOU 7: ultimo baluardo, conferma la prestazione convincente di sabato scorso con interventi sempre decisivi. Una sicurezza per Sirigu e per i suoi compagni.

BREMER 7.5: nel primo tempo l’Udinese affonda sulla sinistra più e più volte e il brasiliano si ritrova costretto a giocare sull’anticipo, riuscendo quasi sempre brillantemente ad evitare pericoli a Sirigu.