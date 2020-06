Rincon: "Punti importanti, abbiamo preso coscienza di quello che valiamo" - Toro.it

Ai microfoni di Torino Channel, Tomas Rincon commenta la vittoria ottenuta dalla squadra granata contro l’Udinese grazie a un gol di Belotti

“Quelli conquistati stasera sono tre punti importanti” parole queste pronunciate da Tomas Rincon al termine di Torino-Udinese 1-0. Il centrocampista venezuelano, ai microfoni di Torino Channel, ha commentato la vittoria importantissima della formazione granata contro la squadra friulana, una vittoria che permette alla compagine allenata da Moreno Longo di allontanarsi dalla zona retrocessione.

Rincon: “I punti delle ultime due partite ci danno fiducia”

“Abbiamo sofferto un po’, ma giocare due partite in pochi giorni dopo il lungo stop non era facile – ha poi proseguito Rincon – Durante la pausa forzata ci siamo rigenerati e c’è stata una presa di coscienza di quello che possiamo valere. Occorre continuare a stringere i denti: anche a Cagliari servirà la stessa compattezza di questa sera. In più dovremo migliorare la gestione del pallone per averlo di più noi tra i piedi. La strada è ancora lunga, ma i punti conquistati in questi due match ci danno fiducia per il futuro”.