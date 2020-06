Le parole di Andrea Belotti, il capitano del Torino, autore del gol della vittoria di Torino-Udinese, chiusasi sull’1-0, che lo porta in doppia cifra

Un Toro che torna a vincere. Ed il gol che permette ai granata di portare di nuovo a casa i tre punti è proprio del Gallo Belotti: “Sono contento per il gol. Era da un po’ che non facevo gol. Purtroppo è capitato un periodo negativo dove non riuscivo a buttarla dentro. Sapevo però che dovevo stare tranquillo e continuare a lavorare. La volta scorsa ho sbagliato un rigore, per demerito mio, perchè ho calciato male. Oggi ci tenevo ancora di più a segnare e ce l’ho fatta. Volevo far vincere la mia squadra perchè dovevo farmi perdonare anche per la partita precedente.“, queste le parole del capitano del Toro, che è tornato in doppia cifra per il quinto anno consecutivo.