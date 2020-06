Gotti: "Zero punti tirando 15 volte. Il Toro ha concretizzato l'occasione avuta" - Toro.it

L’allenatore dell’Udinese, Gotti, commenta la sconfitta della squadra bianconera contro il Torino: “L’infortunio di Mandragora sembra grave”

E’ deluso per la sconfitta l’allenatore dell’Udinese, Luca Gotti, che ha così commentato ai microfoni di Sky la partita persa contro il Torino: “Veniamo fuori da una partita del genere con 0 punti dopo aver tirato 15-16 volte in porta. Mi auguro che continuiamo a produrre così tanto. Non abbiamo regalato molto al Torino che è riuscito a concretizzare e portare a casa i tre punti. Dobbiamo migliorare forse anche la cattiveria degli ultimi 20-25 metri”

Gotti: “Non dobbiamo concedere neanche il poco concesso oggi”

Gotti ha le idee chiare su cosa deve migliorare la sua Udinese: “Si continua, si lavora e si cerca di lavorare al meglio. Spesso capita che anche gli episodi portino sulla buona strada. Adesso stiamo lavorando solo su quello. Bisogna essere propositivi e arrivare nell’area avversaria. Siamo stati bravi in altre occasione. Non dobbiamo concedere neanche quel poco che abbiamo concesso al Torino“.

Poi sull’infortunio di Mandragora: “Siamo abbastanza scossi dall’infortunio di Mandragora perché sembra essere di una certa entità”.

Infine, sul richiamo ricevuto dall’arbitro: “L’arbitro? Sono stato maleducato solo nell’alzare la voce. Ci toglieva una sostituzione e poteva toglierci uno slot per il cambio ma si è risolto in 5 secondi”.