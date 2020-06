Cagliari-Torino, la moviola in diretta: regolare il 2-0 di Simeone, Belotti chiede un rigore - Toro.it

La moviola di Cagliari-Torino, 28^ giornata di Serie A 2019/2020: dirige l’incontro Mariani di Aprilia, al Var c’è l’arbitro Pasqua

Ventottesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, allo stadio Sardegna Arena va in scena Cagliari-Torino: ecco tutti gli aggiornamenti in diretta sulle decisioni arbitrali più discusse della sfida. L’arbitro dell’incontro sarà il signor Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, coadiuvato dagli assistenti Colarossi e Bottegoni e dal quarto uomo Marinelli. Al VAR ci saranno invece l’arbitro Fabrizio Pasqua e il suo assistente Lo Cicero. Ecco la moviola di Cagliari-Torino.

La moviola di Cagliari-Torino

36′ Occasione per il Torino: Berenguer serve Belotti che viene anticipato da Cragno, forse fallosamente. Si arrabbia il capitano granata

– La moviola: Cragno in uscita sembra sbilanciare Belotti, che tira ugualmente in porta

18′ Gol del 2-0 di Simeone. Silent check tra Mariani e Pasqua per la posizione di Lykogiannis.

– La moviola: il Var giudica regolare la posizione di Lykogiannis, che aveva servito Simeone. A tenerlo in gioco Ola Aina.