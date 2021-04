Le parole del presidente del Torino, Urbano Cairo dopo il derby Torino-Juventus terminato 2-2

Al termine della sfida contro la Juventus, il presidente del Torino Urbano Cairo ha commentato così la partita:”Direi che è stata una buona partita e un buon Toro, volitivo e che poteva vincere. È stato un Torino con le palle, per usare un’espressione colorita”, ha spiegato il patron. “Sono soddisfatto, è ancora lunga ma credo sia un buon risultato per l’autostima. Tutte le partite, blasone o non blasone, sono complicate. Se le giochiamo con l’atteggiamento giusto poi possiamo fare bene”. Poi sul fallo di De Ligt su Belotti: “Se era rigore? Eh, insomma…”. Infine sul buon periodo di Sanabria e Mandragora: “Due begli acquisti, stanno facendo bene. Loro ottimi, ma tutta la squadra ha fatto bene”.