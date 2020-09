Castrovilli: " Spero che questo gol sia il primo di una lunga serie" - Toro.it

Le dichiarazioni di Castrovilli, autore del gol della vittoria della Fiorentina nel match contro il Torino, valido per la 1^ di campionato

Vittoria importante per la Fiorentina contro il Torino, che ha cominciato così la stagione 2020-2021 nel migliore dei modi. Castrovilli, autore del gol che ha portato i 3 punti, ha commentato così il match: “Devo ringraziare il Mister perchè dopo ogni allenamento mi alleno a fare inserimenti e calciare in porta. Spero che sia il primo di una lunga serie. Il 10? Per me è un grandissimo onore. Lo hanno indossato giocatori fantastici che hanno fatto la storia. Io penso a migliorarmi a giocare spensierato e a dare tutto me stesso.“.

Castrovilli: “Dobbiamo continuare come abbiamo finito”

Continua Castrovilli: “Dedico il gol alla mia ragazza che lo aspettava da tanto tanto tempo. Noi siamo una forte squadra ma pensiamo partita dopo partita. Quello che arriverà arriverà. Pensiamo al massimo. Dobbiamo continuare come abbiamo finito. Ora ci aspetta la partita a Milano. Dobbiamo dare il tutto e per tutto.“