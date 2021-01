Le dichiarazioni di Antonio Comi in attesa di Torino-Fiorentina, match valido per la 20^ giornata di Serie A

Tutto pronto per il calcio d’inizio di Torino-Fiorentina, match che aprirà il girone di ritorno. Comi, nel prepartita, commenta così la situazione di mercato dei suoi: “Mercato? Io credo che il Toro ora abbia una priorità. Di affrontare questa partita nel migliore dei modi. Non bisogna pensare a ciò che può capitare tra un giorno o due ma all’ora, questa è la filosofia di Davide Nicola. Questa è una partita importantissima. Belotti non ha fatto gol ma sempre prestazioni importanti. Ha fatto un assist alla Gianni Rivera negli anni ’70 per Zaza. Gli ho fatto i complimenti. Come mi vedrei in questo Toro? Non so, davanti c’è Belotti quindi difficile. Magari però qualche palla riuscirei a dargliela di testa. Sanabria? Ci sono alcuni dettagli da sistemare ma ci auguriamo che vada tutto a buon fine. Rimaniamo concentrati ora. Nicola? Nel calcio quando mancano i risultati vanno trovate soluzioni. Molte volte serve un cambio per trovare una scintilla, vista già a Benevento. Nel calcio è difficile date continuità. La scelta viene fatta in base alle caratteristiche. Lui conosce l’ambiente e ha dei valori e a noi serviva anche quello.“.