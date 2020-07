Primo tempo / Juventus-Torino 2-1: il Gallo la riapre dal dischetto - Toro.it

Il primo tempo di Juventus-Torino / Dybala e Cuadrado portano in vantaggio i bianconeri. Belotti su rigore riapre la partita

Poco meno di un’ora al fischio di inizio di Juventus-Torino e arriva il primo colpo di scena: per Moreno Longo fuori Nkoulou, al suo posto c’è Lyanco mentre a centrocampo spazio alla coppia Lukic-Meité, con Rincon che parte dalla panchina. Davanti, invece, il tecnico granata dimostra di volersela giocare e allora spazio a Belotti con alle sue spalle sia Verdi che Berenguer con Zaza pronto a subentrare a partita in corso.

Juventus-Torino, il primo tempo

Pronti via, e il Torino ci mette solo 3 minuti a complicarsi la vita: Cuadrado serve alla perfezione Dybala in area di rigore, l’attaccante manda letteralmente in bambola Lyanco e, complice una deviazione di Izzo porta la Juve in vantaggio. Dopo qualche minuto di stallo, il Toro riesce però a trovare una piccola reazione e al 9’ del primo tempo si fa vedere per la prima volta nell’area bianconera. I granata non riescono però ad arginare i bianconeri che non faticano troppo per raggiungere l’area granata e impensierire Sirigu. Bisognerà aspettare fino al 15’ per rivedere il Toro oltre la propria metà campo: splendido cross di Verdi a cercare Berenguer che non aggancia e il pallone finisce di un soffio a lato. Ci prova il Toro a rimettere in piedi il match ma al 29′ è ancora la Juve a festeggiare con Cuadrado che fa 2-0. In pieno recupero, però, finalmente il Toro trova il guizzo utile per far male ai bianconeri. Belotti di prima serve Verdi, l’attaccante trova il braccio di De Ligt e Maresca, aiutato dal Var, concede il rigore. Il Gallo questa volta non tradisce e riporta il Toro in partita. Si va a riposo sul 2-1.