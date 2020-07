LIVE Juventus-Torino: formazioni e prepartita in diretta - Toro.it

Juventus-Torino, diretta della partita del campionato di Serie A 2019/2020: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

E’ il giorno del derby della Mole numero 200: Juventus-Torino. Per la prima volta una stracittadina si gioca a porte chiuse, senza i tifosi delle due squadre sugli spalti. Il calcio d’inizio della partita, la prima di questa 30ª giornata del campionato di serie A 2019/2020, è in programma alle ore 17.15. Si gioca all’Allianz Stadium, dove la squadra granata è ancora alla ricerca della prima vittoria nella sua storia. La Juventus arriva a queste partite dopo tre vittorie consecutive che le hanno permesso di rinsaldare il primato in classifica, il Torino è reduce da due ko di fila contro Cagliari e Lazio e ha bisogno di punti per la salvezza. Segui Juventus-Torino in diretta con noi su Toro.it.

Juventus-Torino: il prepartita in diretta

Ore 15 – E’ una giornata molto calda a Torino, con la temperatura che è intorno ai 28° C: non il clima ideale per una partita di calcio. Quando mancano ancora più di due ore all’inizio del derby, all’Allianz Stadium si attendono i pullman delle due squadre. Nelle scorse, di fronte allo stadio granata, l’Olimpico Grande Torino, è invece andata in onda un flash mob di contestazione nei confronti del presidente Urbano Cairo, con centinaia di tifosi che hanno chiesto a gran voce al patron di mettere in vendita la società.

Juventus-Torino: le probabili formazioni

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meitè, Rincon, Lukic, Aina; Verdi, Belotti. A disp. Ujkani, Rosati, Lyanco, Djidji, Ghazoini, Singo, Ansaldi, Greco, Berenguer, Millico, Adopo, Edera, Zaza. All. Longo.

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Rabiot, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. A disp. Szczesny, Pisoglio, Wesley, Rugani, Coccolo, Pjanic, Ramsey, Duglas Costa, Higuain, Olivieri. All. Sarri.

Juventus-Torino: dove vedere la partita in TV e in streaming

Juventus-Torino in diretta si potrà vedere in TV su Sky: Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite) saranno i canali dove verrà trasmessa la partita. Per quanto riguarda invece lo streaming, il derby sarà disponibile su SkyGo e su NowTv. Su Toro.it la diretta web dell’incontro.

Juventus-Torino: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiali

Juventus-Torino: la cronaca in diretta

Calcio d’inizio alle ore 17.15

