Primo tempo / Torino-Lazio 1-0: decide Belotti - Toro.it

A decidere il primo tempo tra Torino e Lazio è il rigore trasformato dal Gallo Belotti dopo quattro minuti di gioco

Una formazione diversa dalle ultime viste, quella schierata da Longo. Stavolta il 3-4-1-2 lascia spazio ad un 3-5-2 che vede però dal primo minuto Lyanco in difesa al posto di Izzo, mentre ci sono tutti e tre i mediani a disposizione, contemporaneamente. Rispetto a Cagliari gioca Verdi dal primo minuto, a supporto di Belotti, non Ansaldi. La partita si sblocca subito, nemmeno il tempo di accorgersene. Dopo tre minuti Massa assegna un calcio di rigore al Toro per un tocco di mano dell’ex Immobile su conclusione di Nkoulou sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Va Belotti sul dischetto e stavolta realizza la rete che porta avanti la squadra di Longo. Questo indirizza ovviamente la partita: la Lazio si butta in avanti alla ricerca del pareggio ma almeno nella prima metà del primo tempo è piuttosto imprecisa. Due palloni sui piedi di Immobile, tutti e due che finiscono alti: sono le due occasioni migliori della Lazio che poi al 46′ segna con Acerbi, in netto fuorigioco. Si va al riposo sull’1-0.