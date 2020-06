LIVE Torino-Lazio: formazioni e prepartita in diretta - Toro.it

Torino-Lazio, diretta della partita del campionato di Serie A 2019/2020: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Torino-Lazio è la partita che apre la 29^ giornata del campionato di serie A 2019/2020. I granata sono reduci dalla sconfitta sul campo del Cagliari (4-2 per i sardi il risultato finale) che ha interrotto la breve striscia di due risultati utili consecutivi, i biancocelesti invece nell’ultima gara disputata hanno battuto 2-1 in rimonta la Fiorentina. Entrambe le squadra sono oggi alla ricerca dei tre punti per inseguire i rispettivi obiettivi: la salvezza i ragazzi di Longo, lo scudetto quelli di Inzaghi. Segui Torino-Lazio in diretta con noi su Toro.it.

Torino-Lazio: il prepartita

Ore 17.15 – Giornata calda nel capoluogo piemontese anche se il sole è coperto della nuvole. Al momento del calcio d’inizio della partita, in programma alle 19.30, sono previsti circa 30° C. Le due squadra al momento non sono ancora giunte presso lo stadio Olimpico Grande Torino, teatro di questa sfida valevole per la 29^ giornata del campionato di serie A. Ricordiamo che per la partita contro la Lazio, Longo ha recuperato Zaza (assente a Cagliari a causa di un problema muscolare). Diversi gli assenti tra i biancocelesti, tra cui Lucas Leiva, Lulic e Luiz Felipe.

Torino-Lazio: le probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Lukic, Ansaldi; Verdi, Berenguer; Belotti. A disposizione. Rosati, Ujkani, Djidji, Lyanco, Singo, Aina, Meité, Adopo, Edera, Millico, Zaza. Allenatore. Longo

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Immobile, Correa. A disposizione. Proto, Guerrieri, Vavro, Bastos, Lukaku, Marusic, A. Anderson, D. Anderson, Cataldi, Armini, Jorge Silva, Falbo, Caicedo. Allenatore. Farris

Torino-Lazio: dove vedere la partita in TV e in streaming

Torino-Lazio, in diretta, la si può vedere in TV su Sky Sport (canale 252) e Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre). Mentre in streaming è possibile vedere la partita su Sky Go e su Now TV. Su Toro.it la diretta web della partita.

Torino-Lazio: le formazioni ufficiali

Torino-Lazio: la diretta

Calcio d’inizio della partita alle ore 19.30

Torino-Lazio, diretta