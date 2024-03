Le parole in conferenza stampa di Raffaele Palladino, allenatore del Monza, che ha presentato la gara di domani pomeriggio

Archiviata la pausa nazionali ricomincia la Serie A, con una giornata ricca di scontri diretti. Tra questi anche Torino-Monza, una sfida all’apparenza solo da metà classifica, ma che può valere molto a lungo termine per entrambe le squadre. Alla vigilia della partita, Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa.

Le parole di Palladino

“Viviamo questo periodo con entusiasmo. Il momento è bello per tutti noi, siamo all’interno di un contesto meraviglioso in cui sono coinvolti tutti i calciatori. Abbiamo ripreso gli allenamenti davvero alla grande e c’è unità da parte del gruppo per dare il massimo. Non ho meriti per le convocazioni in nazionale dei miei calciatori, personalmente ho creduto in loro. Per Vignato mi spiace molto, si sta riprendendo ma non si sta ancora allenando con la squadra”.

La sfida al Torino

“Sono concentrato su quello che dobbiamo fare per affrontare il Torino, sarà uno scontro diretto. Sono la quarta miglior difesa e sono allenati molto bene. Non sarà una finale di Champions League ma bisognerà avere grande personalità. I complimenti fanno sempre molto piacere, a volte non ci si rende conto del percorso che stiamo facendo. Mi auguro che questa società andrà sempre più in alto ma quello che è stato fatto in questi due anni rimarrà per sempre. Juric lo conosco molto bene, è particolarmente bravo nel farti giocare male. Con Ivan c’è un grande rapporto e se oggi faccio questo lavoro è anche grazie a lui. Lo devo ringraziare, per me è stato un maestro. Col Torino sono sempre partite di grande intensità. Ecco perchè servirà concretezza, da parte nostra ce la giocheremo al massimo”.