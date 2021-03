I convocati di Serse Cosmi e Davide Nicola per Crotone-Torino, partita della 26^ giornata di Serie A 2020/2021

Si giocherà alle 15 di domenica 7 marzo e sarà a tutti gli effetti uno scontro salvezza. Crotone-Torino segnerà il ritorno in campo dei granata di Davide Nicola, che hanno saltato gli ultimi due impegni contro Sassuolo e Lazio a causa del focolaio di variante inglese del covid diffusosi nel gruppo squadra e contenuto grazie all’intervento dell’Asl e ai sette giorni di isolamento. I pitagorici, invece, sono reduci dal 5-1 patito a Bergamo contro l’Atalanta, nel turno infrasettimanale. Non un bell’esordio, per il nuovo allenatore Serse Cosmi. Di seguito ecco i convocati delle due squadre.

Crotone-Torino, i convocati: le scelte di Cosmi

Portieri: Cordaz, Crespi, Festa

Difensori: Cuomo, Djidji, Golemic, Luperto, Magallan, Marrone, Pereira, Reca, Rispoli

Centrocampisti: Eduardo, Molina, Petriccione, Rojas, Vulic, Zanellato

Attaccanti: Di Carmine, Dragus, Messias, Ounas, Riviere, Simy

Crotone-Torino, i convocati: le scelte di Nicola

In attesa di comunicazioni.