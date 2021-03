Serse Cosmi ha parlato in conferenza stampa per presentare Crotone-Torino, partita della 26^ giornata di Serie A 2020/2021

Serse Cosmi, allenatore del Crotone, ha presentato in conferenza stampa la partita contro il Torino, in programma alle 15 di domenica 7 marzo. “Contro l’Atalanta abbiamo cercato di fare qualcosa di buono, ma avevamo alle spalle solo un allenamento e una riunione tecnica. In una parte del primo tempo la squadra ha messo in campo quello che gli era stato suggerito. Voglio che comunque la squadra metta in campo contro il Torino delle cose diverse: spetta a loro reagire e andare in campo con il piglio e l’attenzione giusta”.

Le parole sul Toro di Nicola

Ancora Cosmi: “La squadra non può non proporre la ferocia. Non stiamo parlando con dei bambini dell’asilo, sono dei professionisti: è inutile stare a piangerci addosso, ognuno dentro di sé deve trovare la forza per essere feroce al di là dell’allenatore. Il Toro si gioca tanto, la loro situazione di classifica non è delle migliori, vengono da due partite non giocate: dobbiamo mettere in campo più di quelle che sono le nostre capacità”.