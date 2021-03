La probabile formazione del Torino contro il Crotone: Izzo può recuperare, si va verso il 3-5-2. Davanti Zaza con Verdi

Non lo ha nascosto, Davide Nicola: quelli allarmati dell’emergenza Covid sono stati giorni complicati, per il suo Torino. Ma ora conterà la reazione: “Dobbiamo liberarci dei pensieri e proseguire il nostro percorso”. Certo è che peserà quanto è successo nelle ultime due settimane. I granata non hanno giocato né contro il Sassuolo né contro la Lazio, a causa del focolaio di variante inglese scoppiato dopo la vittoria di Cagliari, e sono tornati ad allenarsi in gruppo solo mercoledì 3 marzo. Mancheranno all’appello in cinque, i contagiati dal virus. In tre, invece, otterranno in extremis la convocazione: Buongiorno, Murru e Baselli, i cui tamponi sono tornati negativi.

Come gioca il Toro a Crotone. fuori in cinque

L’ultimo allarme, venerdì, era scattato dopo lo stop di Izzo, ma la lombalgia non dovrebbe impedirgli di scendere in campo. Il 5 ci proverà fino all’ultimo: con lui, sarà ancora 3-5-2. Al suo fianco agiranno Lyanco e Rodriguez, come a Benevento, alla prima di Nicola. Gli esterni sono obbligati. Tornerà Vojvoda a destra al posto di Singo e ci sarà Ansaldi a sinistra.

Il centrocampo non cambierà, e questa è una buona notizia. Mandragora salirà in cabina di regia, Rincon e Lukic faranno da mezzali, con Gojak riserva affidabile e Baselli rincalzo d’emergenza, poiché reduce dal lungo stop. Davanti, Nicola ha più scelta: Zaza è sicuro di un posto, al suo fianco ci sarà probabilmente Verdi. Sanabria e Bonazzoli partiranno in panchina, pronti a subentrare. Fuori, capitan Belotti.

Probabile formazione Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Rodriguez; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Zaza, Verdi. A disposizione. Milinkovic-Savic, Ujkani, Ferigra, Buongiorno, Murru, Baselli, Gojak, Greco, Horvath, Kryeziu, Bonazzoli, Sanabria. Allenatore. Nicola

Indisponibili: Belotti, Bremer, Linetty, Nkoulou, Singo