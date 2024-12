I convocati di Patrick Vieira e Paolo Vanoli per Genoa-Torino: calcio d’inizio fissato per sabato 7 dicembre alle 15

Sabato 7 dicembre alle ore 15, allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, c’è Genoa-Torino. Gara valida per la 15^ giornata di Serie A. Toro in crisi e alla ricerca di punti vitali. Il Genoa invece, ha da poco cambiato allenatore ed è una squadra molto pericolosa, che non ha ancora vinto in casa. Di seguito, i convocati dei due allenatori per la partita.

I convocati di Vieira

Sono 24 i calciatori convocati da Vieira per la partita contro il Torino, tra questi non ci sono lo squalificato Vasquez e gli infortunati Accornero, Ekuban, De Winter e Malinovskyi.

Portieri: Gollini, Leali, Sommariva

Difensori: Bani, Marcandalli, Martin, Matturro, Norton-Cuffy, Sabelli, Vogliacco, Zanoli

Centrocampisti: Badelj, Bohinen, Frendrup, Masini, Melegoni, Diretti, Pereiro, Thorsby

Attaccanti: Ankeye, Balotelli, Messias, Pinamonti, Vitinha

I convocati di Vanoli

In attesa di comunicazione