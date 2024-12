La probabile formazione del Genoa di Vieira per la partita in casa contro il Torino di Vanoli. In attacco Zanoli, Pinamonti e Miretti

Vieira ha avuto un ottimo impatto con il mondo Genoa, basti pensare che nelle ultime due partite, la formazione rossoblù ha raccontato 4 punti: Genoa-Como 1-1 e Udinese-Genoa 0-2. Il tutto dovendo fare i conti con diverse assenze e anche contro il Torino dovrà rinunciare a diversi calciatori, ben sei: Malinovskyi, Ekuban, Ekhator, Ahanor, De Winter e Vasquez. I primi 5 sono infortunati, mentre Vasquez è squalificato per somma di ammonizioni. Per il resto, tutti a disposizione. Non sono previste particolari sorprese nell’undici titolare, rispetto alle ultime gare.

Chi al posto di Vasquez?

Il Genoa dovrebbe scendere in campo con un 4-3-3. In porta è ballottaggio tra Leali e Gollini: il secondo prima dell’infortunio era il titolare, ma adesso gioca il primo che sta facendo molto bene. I due terzini sono i due titolari: Sabelli a destra e Aaron Martin a sinistra. Al centro della difesa, al fianco di Bani, non c’è lo squalificato Vasquez: la sfida a due è tra Vogliacco e Matturro con il primo in vantaggio sul secondo. Passiamo al centrocampo. In mezzo non si tocca Badelj, il capitano rossoblù, ai suoi lati, Thorsby a destra e Frendrup a sinistra. Panchina, almeno dall’inizio, per Masini, Pereiro e Bohinen.

Un attacco mobile

In attacco, spazio ad un tridente mobile: al centro, Pinamonti, l’uomo più pericoloso. Poi ci sono Miretti a sinistra e Zanoli a destra. Miretti è un centrocampista offensivo, mentre Zanoli è un terzino che nelle ultime giornate è stato adattato a giocare in posizione più avanzata. Ma il Grifone non ha molti attaccanti e quindi possono adattarsi. Balotelli e Junior Messias sono pronti ad entrare. Si tratta di un attacco che si sposta e non lascia punti di riferimento agli avversari.

La probabile formazione del Genoa

Ecco il possibile undici di Vieira per la sfida al Torino:

Probabile formazione Genoa (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vogliacco, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti. A disp. Gollini, Sommariva, Stolz, Marcandalli, Matturro, Messias, Bohinen Ankeye, Pereiro, Accornero, Masini, Balotelli, Norton-Cuffy, Vitinha. All. Vieira.

Squalificati: Vasquez

Indisponibili: Malinovskyi, Ekuban, Ekhator, Ahanor, De Winter